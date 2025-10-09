Haberler

Beypazarı Kaymakamı Spor Tesislerini Ziyaret Etti

Beypazarı Kaymakamı Spor Tesislerini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte ilçedeki spor tesislerini gezdi. Kapalı spor sahası, şehir stadı ve yüzme havuzu gibi yapımlarla ilgili bilgi alarak, gençlik merkezinin etkinlikleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile tesisleri gezdi.

Kaymakam Coşkun, Genlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal ve Gençlik Merkezi müdürü Hamza Yiğit ile bir araya geldi.

Ziyarette Lal'dan ilçede yapımı süren kapalı spor sahası, şehir stadı, Oğuzkent stadı ile yüzme havuzunu gezerek, buralarla ilgili bilgiler aldı.

Daha sonra Coşkun, Yiğit'ten gençlik merkezindeki çalışma ve etkinliklerden bilgi alarak, her zaman gençliğin ve sporun yanında yer alacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
AK Parti ve DEM, 'Öcalan' sloganı konusunda ters düştü

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit trafikte hayranının sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi

Trafikte şaşırtan soru! Verdiği cevap hayal kırıklığına uğrattı
Enes Batur'dan şok hamle! 16 milyonluk YouTube hesabını kapattı

Eski sevgilisi evlenince dayanamadı! Enes Batur'dan şok hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.