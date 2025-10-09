Beypazarı Kaymakamı Spor Tesislerini Ziyaret Etti

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile tesisleri gezdi.

Kaymakam Coşkun, Genlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal ve Gençlik Merkezi müdürü Hamza Yiğit ile bir araya geldi.

Ziyarette Lal'dan ilçede yapımı süren kapalı spor sahası, şehir stadı, Oğuzkent stadı ile yüzme havuzunu gezerek, buralarla ilgili bilgiler aldı.

Daha sonra Coşkun, Yiğit'ten gençlik merkezindeki çalışma ve etkinliklerden bilgi alarak, her zaman gençliğin ve sporun yanında yer alacaklarını kaydetti.