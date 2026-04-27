Beypazarı'da yen spor salonunun yapımı tamamlanmak üzere

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni spor salonunun yakında tamamlanacağı bildirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, spor salonunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe Müdürü Lal, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Spor salonumuzu 1000 kişilik tribünüyle, 1410 metrekarelik basketbol, voleybol sahaları ile ve çok amaçlı salonları, soyunma ve duşları diğer antrenman salonları, duşları, soyunma odaları 1 adet revir, 1 Adet engelli soyunma odası tuvaletli duşlarıyla ve idari ofisleriyle, bekleme salonuyla halkın hizmetine yakında sunacağız. Çevre düzenlemesinin tamamlanmasının akabinde, ilgili firma tarafından bakanlığımıza devri yapılacak."