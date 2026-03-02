Beypazarı'nda sıvı gübre desteği başvuruları alınmaya başlandı

Beypazarı Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çiftçilere yönelik sıvı gübre desteği başvurularının alınmaya başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çiftçilere sıvı gübre desteği sağlanacağı belirtilerek, "Üreten, alın teriyle toprağa can veren her bir hemşerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi bulunan üreticilerin başvurularının 1 Mart itibarıyla başladığı belirtilen açıklamada, başvuruların "baskenttarim.ankara.bel.tr" adresi üzerinden yapılabileceği kaydedildi.