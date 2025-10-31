Haberler

Beypazarı Belediyesi'nden Çiftçilere Antep Fıstığı Fidan Desteği

Güncelleme:
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere Antep fıstığı fidanı desteği vereceklerini açıkladı. Çiftçiler, yüzde 50 hibeli fidanlar için 28 Kasım'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı bulunan üreticilere Antep fıstığı fidan desteği sağlayacaklarını belirtti.

Kasap, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin her zaman yanlarında olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Bir süre önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Macun Mahallesindeki çitlembik ağaçlarına Antep fıstığı aşılandığını hatırlatan Kasap, şunları kaydetti:

"Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı işbirliği ile ilçemizde çiftçimize Antep fıstığı fidanı dağıtacağız. Yüzde 50 hibeli olan fidanlardan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı bulunan vatandaşlar 28 Kasım'a kadar belediyemiz Kırsal Hizmetler müdürlüğümüze başvurabilecekler."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
