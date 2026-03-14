Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, vatandaşlarla bir araya geldi

Ankara'nın Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kasap, fırsat buldukça ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine değinen Kasap, "Vatandaşlarla birebir görüşmeyi çok önemli buluyorum. Ramazan dolayısıyla ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlar, kıraathane ve diğer mekanlardaki ziyaretlerimizi memnuniyetle karşıladı." dedi.