Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, vatandaşlarla bir araya geldi
Ankara'nın Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında vatandaşların taleplerini dinleyen Kasap, birebir görüşmelerin önemine vurgu yaptı.
Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kasap, fırsat buldukça ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine değinen Kasap, "Vatandaşlarla birebir görüşmeyi çok önemli buluyorum. Ramazan dolayısıyla ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlar, kıraathane ve diğer mekanlardaki ziyaretlerimizi memnuniyetle karşıladı." dedi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak