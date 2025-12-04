Haberler

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap'tan madencilere ziyaret

Güncelleme:
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde madencileri ziyaret ederek günlerini kutladı. Kasap, özel sektöre ait bir maden ocağını ziyaret etti ve sektördeki temsilcilerle bir araya geldi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla madencilere ziyarette bulundu.

İlçe sınırlarında olan özel sektöre ait maden ocağına ziyarette bulunan Kasap, madencilerin gününü kutladı.

Kasap, Çayırhan Enerji Maden İşleri Direktörü Faik Ustabaş'ı ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi Başkanı Talih Kocabıyık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
