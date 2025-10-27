Haberler

Beyoğlu'nda Sağanak Yağış Halı Dükkanını Su Bastı

Beyoğlu'nda Sağanak Yağış Halı Dükkanını Su Bastı
Güncelleme:
Beyoğlu'nda meydana gelen sağanak yağış sonrası taşan rögar nedeniyle zemin kattaki bir halı dükkanı su altında kaldı. İtfaiye ekipleri, su birikintisini tahliye etmekte zorlandı.

BEYOĞLU'nda sağanak yağış nedeniyle cadde üzerindeki rögar taşarak zemin kattaki halı dükkanı su altında kaldı. Dükkandaki eşyaların kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Okmeydanı mevki Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun yağış sonrası taşan rögar nedeniyle zemin kattaki halı dükkanı su altında kaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dükkana dolan su birikintisini tahliye etmeye başladı. Ancak rögardan sürekli olarak suyun gelmesi nedeniyle dükkandaki su boşaltılamadı. Olay nedeniyle iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
