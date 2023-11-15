Beymen Club Sonbahar-Kış Sezonu Ürünlerini Sunuyor

Beymen Club, sonbahar-kış sezonu için hazırladığı yeni ürünlerini müşterilerine sunuyor. Kaban ve paltolar gardıroplarda yerini almaya başladı. Şık dokunuşlarla tasarımlarını şehir hayatının dinamik temposuna taşıyan Beymen Club, özgür seçenekler sunuyor.

Beymen Club, sonbahar-kış sezonu için hazırladığı yeni ürünlerini müşterilerine sunuyor.

Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, kış soğuklarının kendini hissettirdiği bugünlerde gardıropların en önemli parçalarından olan kaban ve paltolar dolaplarda yerini almaya başladı.

Sonbahar-kış sezonunda şehir hayatının dinamik temposunu şık dokunuşlarla tasarımlarına taşıyan Beymen Club, tüketicilerinin stil sahibi görünmesini sağlarken soğuktan koruyacak dış giyim alternatifleriyle bu sezon da özgür seçenekler sunuyor.

Seçenekler arasında, şehrin dinamizmine eşlik eden, konfor ve şıklığı incelikli bir dengede buluşturan kapitone montlar ve peluş kabanlar bulunuyor.

Bu sonbahar-kış sezonunda da yükselişini sürdüren oversize palto ve kabanlar, şık detaylarıyla kombinlere eşlik ediyor. Çift taraflı ceketler, farklı stil kombinasyonları için ilham veriyor. Canlı renklerdeki puf mont ve yelekler, kadınların hafta sonu keyfine eşlik ediyor.

Mevsim genelinde ve gün içinde hızla değişen hava koşullarına karşı koruma sunan, rüzgar ve yağmur geçirmez kumaşlarla tasarlanan yüksek performanslı teknik modeller erkekler için öne çıkıyor. Günlük yaşamın konfor ve çok yönlülük kavramlarından ilham alan montlar, yenilikçi logo kullanımıyla dikkat çekiyor. Beymen Club'ın genç ve dinamik tavrı, kapüşonlu yelekler, vintage bomber montlar ve iri ekose desenli dış gömleklerle koleksiyona taşınıyor. Toprak tonlarındaki kabanlar, siyah ve antrasit yüksek kalite yün kaşe paltolar, sezonun önemli parçaları arasında yerini alıyor.