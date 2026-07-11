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Beylikdüzü Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli'nin temeli törenle atıldı

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İSKİ tarafından yapılacak Beylikdüzü Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. 879 metre uzunluğundaki tünel, bölgedeki su baskınlarını ve ulaşım aksamalarını kalıcı olarak çözmeyi hedefliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince ( İski ) yapılacak "Beylikdüzü Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli"nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Beylikdüzü'nün Gürpınar Mahallesi'ndeki temel atma törenine, TBMM CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili (İBB) Nuri Aslan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İBB Başkan Vekili Aslan, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin mevsim normallerini altüst ettiğini, bunun da altyapı yatırımlarını zorunlu kıldığını söyledi.

Aslan, "Mevsimlerin böyle radikal bir şekilde değişmesi bize şunu gösteriyor, geleceği gören, bilimsel ve planlı büyük yatırımlar yapmalıyız. İşte bugün de İstanbul'umuza ve Beylikdüzü'müze tam 442 milyon liralık bir yatırımı kazandırıyoruz." dedi.

İstanbul'da 2019'dan beri 19 tünelin yapıldığını belirten Aslan, yapımı süren 5 tünelin daha bulunduğunu ifade etti.

Protokol konuşmalarının ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Beylikdüzü Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli'nin 879 metre uzunluğunda yapılması, bölgede yoğun yağışların ardından yaşanan su baskınlarını ve ulaşım aksamalarını kalıcı olarak çözmesi planlanıyor. Proje, parklara ve ağaç dokusuna zarar verilmemesi için açık kazı yerine tünel teknolojisi ile yapılacak.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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