Beylikdüzü'ndeki banka soyguncuları yakalandı - Haberler

BEYLİKDÜZÜ'nde silahlı ve maskeli banka soygunu yapan biri kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka soygunu yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Beylikdüzü, Açelya Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde 27 Mayıs'ta saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, banka şubesine ellerinde silahlarla giren şüpheliler önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Şüpheliler bankaya para yatırmaya gelen bir müşterinin 180 bin doları ile veznede bulunan paraları aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtılar.

KİMYA MÜHENDİSİNİN SATTIĞI EVİN PARASINI DA ÇALMIŞLAR

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Ahmet U.S.(33), Yunus Ç.(26), Mehmet A.Ç.(30) ve Delal T.(37) gözaltına alındı. Şüphelilerden Yunus Ç.'nin üzerinden bankadan alındığı değerlendirilen 10 bin 990 dolar ve 3 bin 20 lira para ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri Asayiş şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.