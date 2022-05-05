Beylerbeyi önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı - Haberler

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Beylerbeyi önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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Beylerbeyi önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı

Beylerbeyi önlerinde karaya oturan ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.

Beylerbeyi önlerinde karaya oturan ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Beylerbeyi önlerinde makine arızası yaparak karaya oturan ve içinde 5 kişi bulunan 7 metre boyundaki balıkçı teknesi, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çengelköy'e çekildi."

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Beylerbeyi, Çengelköy, Medya, Güncel, Haberler

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