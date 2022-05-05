Beylerbeyi önlerinde karaya oturan tekne kurtarıldı
AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Beylerbeyi önlerinde karaya oturan ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.
Beylerbeyi önlerinde karaya oturan ve içinde 5 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Beylerbeyi önlerinde makine arızası yaparak karaya oturan ve içinde 5 kişi bulunan 7 metre boyundaki balıkçı teknesi, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çengelköy'e çekildi."
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel