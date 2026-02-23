TOGEM-DER'in öncülüğünde 'Eğitim ve İstihdamda İşbirliği Protokolü' yapıldı

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD), Beykoz Belediyesi, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında "Eğitim ve İstihdamda İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Beykoz Belediyesinde düzenlenen imza törenine TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan, MOBİSAD Genel Başkanı Mustafa Kemal Turnacı ile İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Tunahan Sokur katıldı.

TOGEM-DER Başkanı Sekmen, yaptığı konuşmada, imza atacakları protokolle eğitim, üretim ve istihdamı bütüncül ve sürdürülebilir bir model çerçevesinde bir araya getirdiklerini söyledi.

Bu işbirliğinin, eğitimden üretime ve istihdama uzanan entegre bir kalkınma yaklaşımını ifade ettiğini, dernek olarak temel amaçlarının, gençlerin ve dezavantajlı bireylerin elektronik teknolojiler alanında mesleki bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak olduğunu kaydeden Sekmen, "Bu kapsamda, Beykoz Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, MOBİSAD ile Türkiye İş Kurumu işbirliğinde örnek ve uygulanabilir bir model hayata geçirilmektedir. Kamu, sivil toplum ve özel sektörün aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi, projenin en güçlü yönünü oluşturmaktadır." dedi.

Sekmen, proje kapsamında elektronik cihazların bakım, onarım ve yenilenmiş ürün standartlarına uygun şekilde yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verileceğini, katılımcıların teknik yeterliliklerin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği, mesleki etik ve çevresel sürdürülebilirlik konularında da donanım kazanacağını aktardı.

TOGEM-DER Başkanı Sekmen, "Atıl durumdaki elektronik cihazların yeniden ekonomiye kazandırılması, kaynak verimliliğine katkı sağlayacak, sıfır atık politikalarını destekleyecek ve karbon salınımının azaltılmasına somut fayda üretecektir. Böylece çevresel sorumluluk ile ekonomik değer üretimi aynı çerçevede buluşturulmuş olacaktır. Bu da Onursal Başkanımız Emine Erdoğan Hanımefendi'nin lideri olduğu Sıfır Atık Hareketi ve döngüsel ekonomi ilkesiyle uyumludur." diye konuştu.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel ise bu önemli işbirliği projesinin istihdam ayağında olduklarını kaydetti.

Gürzel, "Bu anlamda da çok gururlu, çok da mutluyuz. Kendilerine meslek edindirme kursu açmış olmanın, bunun bir pilot çalışma olması, bu çalışmanın da Beykoz'da olması bizim için ayrıca gurur verici." ifadelerini kullandı.

MOBİSAD Genel Başkanı Turnacı da gençlere meslek edindirirken gerekli eğitimleri vererek bir yandan da sektöre istihdam sağlayacak, yetişmiş insan kaynağı oluşturacak bir zemin aradıklarını anlattı.

Turnacı, "Sektörümüzde yüksek teknoloji ürünleri noktasında eğitim alacak gençlerimizle birlikte, bu alanda verilecek eğitim ve sağlanacak istihdamla birlikte gelecek teknolojilere ulaşım noktasında ve gelecek teknolojilerde söz sahibi olma noktasında da bu yetişen insan kaynağını çok önemli buluyoruz." dedi.

Yüzde 60 istihdam garantili mesleki eğitim

Protokol kapsamında hayata geçirilecek yüzde 60 istihdam garantili Mesleki Eğitim Programı'yla gençlerin ve dezavantajlı bireylerin elektronik teknolojiler alanında mesleki bilgi ve beceri kazanmaları hedefleniyor.

Eğitim programı, elektronik cihazların bakım, onarım ve yenilenmiş ürün (refurbish) standartlarına uygun şekilde yeniden ekonomiye kazandırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı modüllerden oluşacak.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcıların en az yüzde 60'ının sektör içerisinde istihdama kazandırılması planlanırken, bu sayede kursiyerlerin yalnızca sertifika edinmeleri değil, doğrudan iş gücü piyasasına entegre olmaları amaçlanacak.

İmza töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.