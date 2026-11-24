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İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, Beykoz'da araç alım satımı üzerinden 19 kişiyi toplam 74 milyon 516 bin lira dolandırdıkları belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, senet karşılığında satın aldıkları araçları sahiplerine ödeme yapmadan 3'üncü kişilere devrettikleri, satılması için bırakılan araçların ise noter çalışanlarıyla iş birliği yapılarak araç sahiplerinin imzaları olmadan devredildiği tespit edildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz'da 5 şirket üzerinden dolandırıcılık yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin, mağdurlardan araçları değerinin üzerinde senet karşılığında satın aldıkları, ardından araçları 3'üncü kişilere devrettikleri ancak sahiplerine herhangi bir ödeme yapmadıkları tespit edildi. Şüphelilerin, senetlerin icraya verilmesi üzerine tahsilat yapılmasını engellemek amacıyla üzerlerine herhangi bir mal varlığı bulundurmadıkları da belirlendi.

19 KİŞİYİ 74 MİLYON 516 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, anlaşmalı oldukları noter çalışanlarıyla birlikte hareket ederek konsinye bırakılan araçların devir işlemlerini mağdurların imzaları olmadan gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 19 kişinin toplam 74 milyon 516 bin lira dolandırıldığı belirlendi. 14 şüphelinin yakalanması için bugün İstanbul merkezli Gaziantep ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı