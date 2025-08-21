Besni'de Polis Ekiplerinden Dolandırıcılık ve Hırsızlık Konulu Bilgilendirme

Besni'de Polis Ekiplerinden Dolandırıcılık ve Hırsızlık Konulu Bilgilendirme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri, esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konusunda bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri, esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendirme yaptı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Çarşamba Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekipler, vatandaşlara güncel dolandırıcılık yöntemleri, hırsızlık olayları ve sahte para kullanımına karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yapıp broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar

Mide bulandıran görüntüler! Tuvalette hazırlayıp, insanlara satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.