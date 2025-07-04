Besni'de Kuyumculardan Sahte Para ve Dolandırıcılık Uyarısı

Besni'de Kuyumculardan Sahte Para ve Dolandırıcılık Uyarısı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri, kuyumcu esnafını sahte para, sahte altın ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. Ekipler, esnafı ziyaret ederek dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde polis ekipleri, kuyumcu esnafını sahte para, sahte altın ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Besni Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Şire Pazarı ve Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcu esnafını ziyaret ederek dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaptı.

Ziyaretlerde, sahte altın ve sahte para ile karşılaşılması durumunda dikkat edilmesi gerekenler hususunda bilgilendirdi.

Ekipler ayrıca, esnafa bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel
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