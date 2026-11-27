Beşiktaş'ın kalecisi Doğan Alemdar, Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara haksız yere bir müdahalesinin olduğunu belirterek, "Onlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tüm ülkemize teşekkür ederim çünkü onların destekleri bizim için çok önemliydi. Türk milleti arkamızda durdu." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında dün Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan ve Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yendiği maçın ardından siyah-beyazlı kafile, yurda dönmek için Alexander Kartveli Batum Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Beşiktaş'ın 24 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Tüm takım arkadaşlarına teşekkür eden Doğan, "Mutluyuz, buradan galibiyetle dönmek tüm olumsuzluklara rağmen bizi çok mutlu etti. Takım arkadaşlarımı, herkesi tebrik ediyorum çünkü çok zorlu bir süreç geçirdik ve ülkemizi gururlandırdığımızı düşünüyorum. Benim performansıma gelince ben bunun hakkında konuşmak istemem, bu yorumları sizlere bırakıyorum. Tabii ki Beşiktaş'ın başarısı için elimden geleni yapmaya her zaman devam edeceğim, bu çok önemli. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Pazartesi önemli bir derbi maçımız var, şu andan itibaren tüm odağımız o yönde. İnşallah pazartesi günü de galip gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Gürcistan polisinin dünkü maçta tribündeki orantısız güç kullanımına ilişkin bir soruya Doğan, "O tatsız olaylara gelince, dün maç öncesinde taraftarlarımızın yanına gittik. Gürcistan polisinin taraftarımıza haksız yere bir müdahalesi oldu. Onlar adına çok üzüldüm. Onlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tüm ülkemize teşekkür ederim çünkü onların destekleri bizim için çok önemliydi. Sonuçta futbol oynuyoruz, futbolun içinde kardeşlik, dostluk çok önemli. Türk milleti arkamızda durdu. Onlara buradan teşekkür etmek istiyorum." yanıtını verdi.

Bu arada, siyah-beyazlı kafileyi İstanbul'a Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ile Batum Başkonsolosu Yaşar Ergün uğurladı.

Ayrıca Büyükelçi Mustafa Türker Arı, bu sabah Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Zurab Pataradze ile bir toplantı yaparak dün meydana gelen olayları ele aldı.

Arı, an itibarıyla maçta yaşanan olaylarla ilgili gözaltında veya hastanede herhangi bir Türk vatandaşının bulunmadığını aktardı.

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçağın TSİ 13.50'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

Kaynak: AA