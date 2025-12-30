Haberler

Beşiktaş'ta sürüklenen kuru yük gemisi son anda durdu

Beşiktaş açıklarında makine arızası ve fırtına nedeniyle sürüklenen EGEM-M isimli kuru yük gemisi, iskeleye çarpmadan durmayı başardı. Olay paniğe neden oldu ve çevredekiler durumu cep telefonlarıyla kaydetti.

Beşiktaş açıklarında saat 07.50 sıralarında meydana gelen olayda Liberya Bayraklı EGEM-M isimli kuru yük gemisi makine arızası ve fırtına nedeniyle sürüklendi. Beşiktaş'ta bulunan vapur iskelelerine doğru sürüklenen gemiyi görenler panikle kaçtı. 190 metre uzunluğunda, 33 metre genişliğinde olduğu öğrenilen gemi, iskeleye çarpmadan son anda durdu. Yaptığı manevra ile çarpmadan duran geminin Yenikapı açıklarına demirlediği, Hatay'a gitmek için seyirde olduğu öğrenildi. Beşiktaş iskelesinde yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
