Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanında saat 22.00'de sahaya çıkacak

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanında saat 22.00'de sahaya çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Sinsheim'daki Rhein-Neckar-Arena Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.
(İSTANBUL) - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında, Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Sinsheim şehrindeki Rhein-Neckar-Arena Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Sinsheim şehrindeki Rhein-Neckar-Arena Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.
Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız temsilcisi Marsilya'yı 4-1 mağlup etmişti.