Beşiktaş 17 Yaş Altı Takımı Pertek Kalesi'ni Ziyaret Etti

Beşiktaş 17 Yaş Altı Futbol Takımı oyuncuları, Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde bulunan Pertek Kalesi'ni ziyaret etti.

Valilik tarafından, dostluğun ve sporun birleştirici gücüne dikkatin çekilmesi amacıyla etkinlik organize edildi.

Bu kapsamda çeşitli programlara katılmak üzere otobüsle kente gelen siyah-beyazlı genç futbol takımı, feribotla Keban Baraj Gölü'ndeki ada görünümlü Pertek Kalesi'ne geçti.

Burada Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel'den kalenin tarihiyle ilgili bilgi alan sporcular, daha sonra alanı gezerek fotoğraf çekti, manzarayı izledi.

Sporcuların kale gezisine bazı kurum müdürleri de eşlik etti.