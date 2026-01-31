Sahte dekontla besiciyi 650 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sahte dekont ile besiciyi 650 bin lira dolandırdığı iddia edilen Ö.B. gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayda, dolandırıcının hayvanları satın almak için besiciyle anlaştığı, ardından sahte dekont göndererek dolandırıcılığı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Olay, Ovacık ilçesinde meydana geldi. Keçilerini satmak isteyen besicinin sanal medyada paylaştığı ilan gören Ö.B., hayvanları satın almak istediğini belirterek üreticiyle iletişime geçti. Ovacık'a gelerek keçileri yerinde inceleyen Ö.B., 47 keçi için yapılan pazarlığın ardından 650 bin lira karşılığında anlaşma sağladı. Ö.B., daha sonra hayvanların taşınması için nakliyeci çağırdığını, ödemeyi banka havalesiyle yapacağını söyledi.
BANKADA SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Havale yaptığını öne süren şüpheli, besiciye dekont göndererek, paranın kısa sürede hesaba geçeceğini söyleyip, nakliye aracına yüklediği keçilerle uzaklaştı. Hesaplarını kontrol eden besici, paranın yatmadığını fark edince bankaya gitti. Bankadaki kontrolde dekontun sahte olduğu ve herhangi bir para transferinin yapılmadığı bildirildi. Dolandırıldığını anlayan besici, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Suç duyurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.B.'yi gözaltına aldı. Cep telefonuna da inceleme için el konulan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ö.B., 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.