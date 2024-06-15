BES-AR: Memur ailesinin açlık sınırı 25 bin 374 TL oldu

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi, Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre, 4 kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı 24 bin 374 TL olarak belirlendi. Ayrıca, bir kişinin yaşam maliyeti ise 30 bin 200 TL olarak hesaplandı.

BES Genel Başkanı Özer Avanaş, 4 Kişilik Bir Memur Ailesinin 2024 Haziran Ayı Açlık Sınırı 25 Bin 374 TL olduğunu açıkladı. Avanaş, bir kişinin yaşam maliyetinin 30 bin 200 TL olduğunu belirtti.

YOKSULLUK SINIRI 70 BİN 253 TL

Avanaş, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 70 bin 253 TL olduğunu kaydetti.

BES- AR'ın sonuçlarına göre; kamuda bekar, çocuğu olmayan bir kamu emekçisi gelir vergisi kesintileriyle birlikte 30 bin 715 lira ücret ile 30 bin 210 lira olan yaşam maliyetinin sadece 505 TL.

"HER KRİZ SONRASINDA SİZLER DAHA FAZLA SERVETE KOŞUYORSUNUZ"

Özer Avanaş, "Bizleri açlık sınırının biraz üzerinde bir ücrete mahkum edenler, bir kez daha bizleri aynı gemideyiz lafazanlığı üzerinden fedakarlık etmeye davet ediyorlar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz ve diyoruz ki; bizler sizlerle hiçbir zaman aynı gemide olmadık, olamadık. Çünkü biliyoruz ki sizlerin karlılığı ne zaman düşse, hep aynı gerekçelerle bizleri ve toplumun yoksul kesimlerini seferberlik edasıyla fedakarlığa davet ediyorsunuz, ancak her kriz sonrasında sizler daha fazla servete kavuşuyorsunuz" dedi.