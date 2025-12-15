Berlin'de bir araya gelen ABD ile Ukrayna heyetlerinin toplantısında "önemli ilerlemeler" kaydedildi

ABD ve Ukrayna'dan üst düzey heyetlerin barış planı önerisini görüşmek üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldiği toplantıda "önemli ilerlemeler" kaydedildiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Berlin'deki görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve beraberindeki heyetlerin katıldığı görüşmenin 5 saatten fazla sürdüğünü aktardı.

Toplantıda, 20 maddeden oluşan plan başta olmak üzere ekonomik gündem ve birçok konuda derinlemesine görüşmeler yapıldığını belirten Witkoff, önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Witkoff, ay başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Putin, müzakerelere açık olduğunu ancak Rusya'nın sahadaki stratejik inisiyatifi elinde tuttuğunu vurgulamıştı.