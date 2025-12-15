Haberler

Berlin'de bir araya gelen ABD ile Ukrayna heyetlerinin toplantısında "önemli ilerlemeler" kaydedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve Ukrayna'dan üst düzey heyetlerin katıldığı Berlin toplantısında, 20 maddeden oluşan barış planı ve ekonomik konular üzerinde derinlemesine görüşmeler yapıldı. Toplantıda önemli ilerlemeler kaydedildiği bildirildi.

ABD ve Ukrayna'dan üst düzey heyetlerin barış planı önerisini görüşmek üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldiği toplantıda "önemli ilerlemeler" kaydedildiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından Berlin'deki görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve beraberindeki heyetlerin katıldığı görüşmenin 5 saatten fazla sürdüğünü aktardı.

Toplantıda, 20 maddeden oluşan plan başta olmak üzere ekonomik gündem ve birçok konuda derinlemesine görüşmeler yapıldığını belirten Witkoff, önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Witkoff, ay başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Putin, müzakerelere açık olduğunu ancak Rusya'nın sahadaki stratejik inisiyatifi elinde tuttuğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: Dayanacak bir yanım kalmadı
Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim

Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı fena bombaladı
title