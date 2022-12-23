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Berber, kuaför ve güzellik salonları 1 Ocak'tan itibaren haftanın bir günü kapalı olacak

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Berber, kuaför ve güzellik salonlarının belirlenecek aynı günde haftalık tatil yapmasına ilişkin uygulama 1 Ocak'ta başlıyor. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, "Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir." dedi.

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının 1 Ocak 2023'e ertelendiğini açıklamıştı. Söz konusu uygulamanın yürürlüğe girmesine günler kala, tatilin hangi gün yapılacağı ise merak konusu oldu. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, "Tatil günü olarak genel temayül pazar günü olması yönündedir." dedi.

"ODALARIMIZIN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA BELİRLENECEK"

Sektörün haftada bir gün tatil olması yönündeki eksikliklerin giderildiğini belirten Karakaş, "Odalarımızın talepleri doğrultusunda kaymakamlıklarımız ve valiliklerimiz nezdinde belirlenen günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başlayacaktır." ifadesini kullandı.

Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki kararın 1 Ekim'de uygulamaya geçmesinin planlandığını ancak hazırlıklarının tamamlanmaması nedeniyle ertelendiğini anımsattı.

"EKONOMİK KAYBA UĞRAMALARI ENGELLENECEKTİR"

Karakaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Söz konusu tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da bu vesile ile engellenecektir."

Kaynak: AA / Güncel

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