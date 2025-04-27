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Bender Abbas Limanı'ndaki Gümrük Faaliyetleri Yeniden Başladı

Bender Abbas Limanı'ndaki Gümrük Faaliyetleri Yeniden Başladı
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İran'ın Basra Körfezi'ndeki Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlama sonrası gümrük faaliyetleri bir gün aradan sonra tekrar başladı. Patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı ancak tamamen söndürülmedi. Patlama sonucunda 28 kişi hayatını kaybetti, 1000'den fazla kişi yaralandı.

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın ardından durdurulan limandaki gümrük faaliyetlerinin yeniden başladığı bildirildi.

İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki dünkü patlamadan sonra çıkan yangının büyük oranda söndürülmesiyle birlikte yangını kontrol altına almak için alınan tedbirlerle eş zamanlı olarak limandaki gümrük faaliyetleri tekrar başladı.

Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı ancak havadan müdahaleye rağmen henüz tam olarak söndürülemedi.

Buna göre, limandaki konteyner taşıma faaliyetlerinin, ihracat ve ithalat sevkiyatlarının bir gün aradan sonra yeniden başladığı belirtildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda yaralı sayısının son olarak bini aştığı, can kaybının da 28 olduğu açıklandı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü görülmüştü.

Şehid Recai Limanı, İran'ın ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik bir liman olarak biliniyor.

Gümrük Kurumu, patlamanın ardından dün ikinci bir duyuruya kadar limandaki faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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