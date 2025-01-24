Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayvazoğlu, Yılın Kareleri Oylamasında Seçimlerini Yaptı

Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Ayvazoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" adlı fotoğrafını oylayan Ayvazoğlu, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı karesini seçti.

Ayvazoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafı tercih etti.

Oylamada emeği geçenleri tebrik eden Ayvazoğlu, çalışanlara başarı diledi.