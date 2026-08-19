Belçika'dan Ukrayna'ya Barış Öncesi Yeniden İnşa Desteği

Belçika, Ukrayna'nın yeniden inşasının barış sonrasına bırakılmaması gerektiğini ve gazilerin topluma yeniden kazandırılması, enerji ve ekonominin desteklenmesi gibi alanlardaki sivil işbirliğine hız vereceğini bildirdi.

Belçika resmi haber ajansı Belga'ya göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, 17-20 Ağustos tarihlerindeki Ukrayna ziyareti kapsamında ülkesinin Kiev'e yönelik sivil destek projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prevot, Belçika'nın 2025'ten bu yana Ukrayna'yla sivil işbirliğine ayırdığı kaynağın yaklaşık 150 milyon avroya ulaştığını, bu desteğin savaşta yaralananların tedavisi, gazilerin topluma yeniden kazandırılması, enerji ekipmanlarının sağlanması, okul sığınaklarının düzenlenmesi ve Ukraynalı şirketlerin finansmanı gibi alanları kapsadığını aktardı.

Başbakan Yardımcısı Prevot, "Yeniden yapılanma barışın ertesi gününü bekleyemez, şimdi başlıyor." dedi.

Gazilere destek

Belçika, kalkınma ajansı Enabel aracılığıyla Kiev Bölge Hastanesinde savaşta yüz ve çene bölgelerinden ağır yaralananların tedavisi için 2 ameliyathanenin kurulmasına 1,75 milyon avro ayırdı.

Projede, tıbbi 3 boyutlu teknolojiler alanında uzman Belçikalı Materialise şirketinin teknolojisinden yararlanılarak hastalara özel implantların üretilmesi de öngörülüyor.

Belçika ayrıca NATO programı kapsamında Ukraynalı gazilere sunulan hizmetlerin dijitalleştirilmesine yönelik projeye 4 milyon avro sağlayacak.

Kiev'deki "Veteran Hub"ı ziyaret eden Prevot, savaşın ardından gazilerin yeniden ekonomiye dahil edilmesinin Ukrayna'nın karşı karşıya kalacağı en büyük sorunlardan biri olacağını belirtti.

Ekonomiye ve sağlık altyapısına ilave kaynak

Belçika, Ukrayna'da ağır yanıkların tedavisine yönelik ulusal uzmanlık merkezinin geliştirilmesi için 10 milyon avro, savaştan etkilenen Ukraynalı şirketlerin finansmanı için de yaklaşık 6 milyon avro kaynak ayıracak.

Prevot'un ziyareti kapsamında açıklanan girişimler, Belçika'nın Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik daha önce başlattığı projelerin devamı niteliğini taşıyor.

Kaynak: AA