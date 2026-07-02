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Belçika, Senegal'i Uzatmalarda Geçti; Son 16 Turuna Yükseldi

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika, normal süresi 2-2 biten maçta Senegal'i uzatma bölümünde Youri Tielemans'ın golüyle 3-2 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.

(SEATTLE) - 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika, normal süresi 2-2 sona eren maçta Senegal'i uzatma bölümünde Youri Tielemans'ın golüyle 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal, ABD'nin Seattle kentinde karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada Belçika, uzatma bölümünde bulduğu golle Senegal'i 3-2 mağlup etti.

Senegal'in gollerini 25'inci dakikada Habib Diarra ve 51'inci dakikada Ismaila Sarr kaydetti. Belçika'da Romelu Lukaku 86'ncı dakikada farkı bire indirdi, Youri Tielemans 89'uncu dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Tielemans, 120+3'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Belçika'yı 3-2 öne geçirdi.

Bu sonuçla Belçika son 16 turuna yükselirken, Senegal turnuvaya veda etti. Belçika'nın son 16 turundaki rakibi, ABD-Bosna Hersek maçının galibi olacak.

Kaynak: ANKA
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