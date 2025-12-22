Haberler

Belçika'daki Flaman bölge hükümetinden savunmayı güçlendirmek için yeni silah ticareti kararnamesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın Flaman bölgesi, askeri ürünler ve mühimmat ticaretini kolaylaştıran yeni bir kararnameyi onayladı. Bu adım, Avrupa ve NATO ile işbirliğini güçlendirmeyi ve savunma yatırımlarını artırmayı hedefliyor.

Belçika'daki Flaman bölge hükümeti, askeri ürünler, sivil ateşli silahlar ve mühimmatın meşru ticaretini kolaylaştırmak için yeni silah ticareti kararnamesine onay verdi.

Belga ajansının haberine göre yeni kararname kapsamında Flaman şirketlerinin, Avrupa Birliği (AB) içinde ve NATO müttefikleri gibi yerleşik ortak ülkelere askeri ürün ve bileşenleri daha kolay tedarik edebilmesi öngörülüyor.

Avrupa içindeki işbirliğine yönelik prosedürler sadeleştirilirken işlem süreleri ise kısaltılacak.

Federal hükümet ve Avrupa düzeyindeki ihtiyaçlar temel alınarak bilgi paylaşımı ve ölçek ekonomilerine odaklanan sanayi ekosistemlerinin inşa edileceği yol haritaları hazırlanacak.

Askeri ürünler, sivil ateşli silahlar ve mühimmatın meşru ticaretini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni kararname için her yıl kaynak ayrılacak.

İsrail'e silah ihracatı yasağı devam edecek

Hükümet, mevcut güvenlik önlemlerinin yürürlükte kalacağını bildirdi.

Buna göre, İsrail'e yönelik silah ihracatı yasağı sürecek.

Yaptırımlara tabi olan ya da silahlı çatışmalardan etkilenen ülkeler dahil yüksek riskli yerler için ise tam izin prosedürü ve kapsamlı nihai kullanım denetimleri zorunlu olmaya devam edecek.

Hedef kaynağın 50 milyon avroya ulaşması

Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele, bu adımların Belçika'nın savunmasına yönelik yatırımların artırılmasına, Avrupa'yla ve NATO'yla işbirliğine daha güçlü odaklanmaya işaret ettiğini açıkladı.

Flaman bölgesinde savunma ve güvenlik sektöründe güçlü yenilikçi şirketler ve bilgi kurumlarının bulunduğuna işaret eden Diependaele, "Bu Flaman ileri teknolojisinin pilot projelerden kendi savunmamız ya da Avrupa ve NATO işbirliği için hazır, etkili projelere dönüşebilmesi amacıyla yatırımları artırıyoruz." dedi.

Diependaele, bu kapsamda 5 milyon avro kaynak ayrıldığını, 2029'a kadar yıllık 50 milyon avroya ulaşılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu adım, Flaman bölgesinde üretimi, Flaman ihracatını ve genel olarak Avrupa güvenliğini güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
title