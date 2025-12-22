Belçika'daki Flaman bölge hükümetinden savunmayı güçlendirmek için yeni silah ticareti kararnamesi

Belçika'daki Flaman bölge hükümeti, askeri ürünler, sivil ateşli silahlar ve mühimmatın meşru ticaretini kolaylaştırmak için yeni silah ticareti kararnamesine onay verdi.

Belga ajansının haberine göre yeni kararname kapsamında Flaman şirketlerinin, Avrupa Birliği (AB) içinde ve NATO müttefikleri gibi yerleşik ortak ülkelere askeri ürün ve bileşenleri daha kolay tedarik edebilmesi öngörülüyor.

Avrupa içindeki işbirliğine yönelik prosedürler sadeleştirilirken işlem süreleri ise kısaltılacak.

Federal hükümet ve Avrupa düzeyindeki ihtiyaçlar temel alınarak bilgi paylaşımı ve ölçek ekonomilerine odaklanan sanayi ekosistemlerinin inşa edileceği yol haritaları hazırlanacak.

Askeri ürünler, sivil ateşli silahlar ve mühimmatın meşru ticaretini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni kararname için her yıl kaynak ayrılacak.

İsrail'e silah ihracatı yasağı devam edecek

Hükümet, mevcut güvenlik önlemlerinin yürürlükte kalacağını bildirdi.

Buna göre, İsrail'e yönelik silah ihracatı yasağı sürecek.

Yaptırımlara tabi olan ya da silahlı çatışmalardan etkilenen ülkeler dahil yüksek riskli yerler için ise tam izin prosedürü ve kapsamlı nihai kullanım denetimleri zorunlu olmaya devam edecek.

Hedef kaynağın 50 milyon avroya ulaşması

Flaman Bölgesi Başbakanı Matthias Diependaele, bu adımların Belçika'nın savunmasına yönelik yatırımların artırılmasına, Avrupa'yla ve NATO'yla işbirliğine daha güçlü odaklanmaya işaret ettiğini açıkladı.

Flaman bölgesinde savunma ve güvenlik sektöründe güçlü yenilikçi şirketler ve bilgi kurumlarının bulunduğuna işaret eden Diependaele, "Bu Flaman ileri teknolojisinin pilot projelerden kendi savunmamız ya da Avrupa ve NATO işbirliği için hazır, etkili projelere dönüşebilmesi amacıyla yatırımları artırıyoruz." dedi.

Diependaele, bu kapsamda 5 milyon avro kaynak ayrıldığını, 2029'a kadar yıllık 50 milyon avroya ulaşılmasının hedeflendiğini belirterek, "Bu adım, Flaman bölgesinde üretimi, Flaman ihracatını ve genel olarak Avrupa güvenliğini güçlendirecek." ifadelerini kullandı.