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Belçika'da kara para aklama operasyonunda 8 milyon avroya el konuldu

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Belçika ve Fransa'nın ortak yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında 8 milyon avro nakit, lüks araç ve saatler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu gelirlerinin Brüksel'deki bir işletme üzerinden aklandığı tespit edildi.

Belçika'da, Fransa ile ortak yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 8 milyon avro nakit para ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Brüksel Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Fransa'daki uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin Belçika'da aklandığı şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 17 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 8 milyon avro nakit para, 3 lüks araç ve çok sayıda lüks saat ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmada, uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin Belçika'ya getirildiği ve Brüksel'deki bir işletme üzerinden aklandığının tespit edildiği belirtildi.

Son 5 yılda bu yöntemle birkaç milyon avroluk suç gelirinin aklandığı değerlendirildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğer 3'ü kefaletle serbest bırakıldı.

Operasyon, Fransız adli makamları ve Avrupa Birliği Adli İşbirliği Ajansı (Eurojust) ile kurulan ortak soruşturma ekibiyle yapıldı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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