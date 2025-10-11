Belçika'da İsrail'e Çelik Sevkiyatına Protesto

Belçika'nın Charleroi kentinde, İsrail'e çelik sevkiyatı yaptığı tespit edilen "Industeel" adlı şirket protesto edildi.

Belga ajansının haberine göre, protesto "Code Rouge", "İsrail'i Silahlandırmayı Sonlandır Belçika" ve "Soulevements de la Terre BXL" grupları tarafından düzenlendi.

Yaklaşık 400 kişi "Industeel" adlı şirketin önünde oturma eylemi yaparak, "İsrail ordusuna çelik sevkiyatına ortak olma" sloganı attı.

Protestocular, Arcelor Mittal grubuna bağlı şirketin Charleroi-Anvers kanalı üzerinden İsrail'deki Aşdod Limanı'na 50 ve 25 tonluk çelik sevkiyatı yaptığına ilişkin belgelere ulaştıklarını ifade etti.

Polisin dronlar ve helikopterlerle yoğun güvenlik önlemi aldığı protestoda, yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.