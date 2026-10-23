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Belçika'da eşdeğer işlerde ücret ayrımı yapan şirketlerin oranı yüzde 25'e çıktı

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Randstad araştırmasına göre Belçika'da eşdeğer işlerde farklı ücret ödeyen şirket oranı yüzde 20'den yüzde 25'e çıktı. Cinsiyetler arası ortalama brüt ücret farkı son bir yılda yüzde 1,79'dan yüzde 2,21'e yükseldi. En büyük fark üst düzey yönetici pozisyonlarında görüldü.

Belçika'da her 4 şirketten birinin aynı işi yapan kadın ve erkek çalışanlara farklı ücret ödediği, cinsiyetler arasındaki ortalama brüt ücret farkının son bir yılda yüzde 1,79'dan yüzde 2,21'e yükseldiği belirtildi.

The Brussels Times sitesinin haberine göre, insan kaynakları hizmetleri şirketi Randstad, 1121 kuruluşta, 400'den fazla beyaz yakalı pozisyonuna ilişkin 375 bini aşkın ücret paketini inceledi.

Şirketin yaptığı araştırma, ülkede kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret eşitsizliğinin arttığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, eşdeğer işlerde kadın ve erkek çalışanlara farklı ücret ödeyen şirketlerin oranı geçen yıl yüzde 20 iken 2026'da yüzde 25'e yükseldi.

Cinsiyetler arasındaki ortalama brüt ücret farkı da 2025'te yüzde 1,79 olarak kaydedilirken, bu yıl yüzde 2,21'e çıktı.

En büyük ücret farklılıkları üst düzey yönetici pozisyonlarında görüldü

Üst düzey yönetici olarak çalışan kadınların, aynı konumdaki erkek meslektaşlarından ortalama yüzde 8,28 daha az kazandığı, dolayısıyla en büyük ücret farklılıklarının üst düzey yönetici pozisyonlarında görüldüğü belirlendi.

Randstad ücretlendirme uzmanı Wouter Beuckels, ücret farkının büyümesini şirketlerin Avrupa Birliği'nin (AB) ücret şeffaflığına ilişkin yeni düzenlemeleri öncesinde "bekle-gör" yaklaşımı benimsemesine bağladı.

Beuckels, şirketlerin ücret farklılıklarını yüksek maaş alan çalışanların ücretlerini düşürerek gideremeyeceğini, bunun yerine daha düşük ücret alan çalışanların maaşlarını artırmaları gerektiğini kaydetti.

AB'nin ücret şeffaflığına ilişkin direktifi, şirketlerin ücretlendirme politikalarında daha fazla şeffaflık sağlamasını ve cinsiyete dayalı gerekçelendirilemeyen yüzde 5 veya üzerindeki ücret farklılıklarının giderilmesine yönelik önlemler alınmasını öngörüyor.

Kaynak: AA
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