Belçika'nın en büyük limanında 2025'teki uyuşturucu taramalarında 320 çalışan görevden alındı

Belçika'nın 2025'te Anvers Limanı'nda yaptığı uyuşturucu taramalarında 320 çalışan görevden alınırken, yıl boyunca sınır ötesinde ortaklarla yapılan koordineli operasyonlarda 118 tondan fazla uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Belçika Federal Polisi'nin 2025 yılı başından bu yana Anvers kentindeki ülkenin en büyük limanında yürüttüğü uyuşturucu taramaları kapsamında yaklaşık 16 bin 700 liman çalışanı kontrolden geçirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda 320 çalışan görevden uzaklaştırıldı.

Belçika hükümeti, alınan önlemlerin amacının limanlarda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olabilecek kişileri kritik noktalardan uzak tutmak olduğunu vurguladı.

Sendikalar ve liman işletmecileri ise uygulamanın liman faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği yönünde endişelerini dile getirdi. Tarama sürecinin daha net kriterlerle yürütülmesi için sendikalar, polis ve Adalet Bakanlığı arasında görüşmeler sürüyor.

Diğer yandan Belçika Federal Polisi ve Gümrük İdaresinin raporlarına göre, 2025 boyunca Anvers Limanı başta olmak üzere birçok noktada büyük çaplı uyuşturucu baskınları gerçekleştirildi. Limanda sadece aralık ayında 5,7 tonun üzerinde kokain ele geçirildi.

Sınır ötesi koordineli operasyonlarda ele geçirilen miktar 118 tondan fazla

Ulusal basındaki çeşitli kaynaklara göre, 2025 yılında Hollanda, Fransa ve diğer ortaklarla sınır ötesi koordineli operasyonlarda ele geçirilen toplam uyuşturucu madde miktarı ise 118 tonu aştı.

Brüksel Havalimanı'nda 2025'te toplamda yaklaşık 9 ton uyuşturucu yakalandı.

Uyuşturucu ticareti ve ölümcül şiddet olayları

Belçika, özellikle son yıllarda artan uyuşturucu ticareti ve buna bağlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Avrupa'nın en büyük giriş kapılarından Anvers Limanı, Latin Amerika'dan kokain sevkiyatlarının ana merkezi haline gelmiş durumda. Limandan ülkeye giren uyuşturucunun önemli bir kısmı Brüksel'de dağıtılıyor.

Başkentteki çeteler arasında yaşanan ölümcül hesaplaşmalar, son dönemde güvenlik güçlerinin günlük mesaisinin önemli bölümünü oluşturuyor.

Brüksel'de polis, 2025 yılında 8 kişinin hayatını kaybettiği, çoğu uyuşturucuyla bağlantılı 96 silahlı saldırı kaydetti. Bu, kayıtlara rekor olarak geçti.