ABD, Belarus'un potasyum gübresine yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Belarus Özel Temsilcisi John Cole, Belarus'ta üretilen potasyum gübresine yönelik uyguladıkları yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

Belta haber ajansına göre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ABD Başkanı Trump'ın Belarus Özel Temsilcisi Cole'yi kabul etti.

Lukaşenko kabulün başında yaptığı konuşmada, dünyanın çok hızlı değiştiğini, müzakere edecek pek çok konu olduğunu belirtti.

Trump'ın iltifat edilmesinden hoşlandığının söylendiğini aktaran Lukaşenko, "Ancak ben bunu iltifat etmek için yapmıyorum, son zamanlardaki eylemlerini gerçekten beğendiğimi söylemek istiyorum." dedi.

"Bu, Belarus için ABD tarafından atılmış çok iyi bir adım"

Görüşmenin ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel Temsilci Cole, "Başkan Trump'ın talimatları doğrultusunda, ABD, potasyum içeren gübrelere yönelik yaptırımları kaldırıyor. Bence bu, Belarus için ABD tarafından atılmış çok iyi bir adım. Yaptırımları şimdi kaldırıyoruz." ifadesini kullandı.

Yaptırımlar konusundaki görüşmelerin devam edeceğini söyleyen Cole, "İki ülke arasındaki ilişkiler normalleştikçe, daha fazla yaptırım kaldırılacak." diye konuştu.

Ayrıca Cole, gelecekte iki tarafın hiçbir yaptırımın olmadığı bir duruma ulaşacağı umudunu dile getirdi.

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Cole, "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı, Venezuela'yı görüştük. Lukaşenko, birçok kişiden ve birçok şeyden bahsetti. Çok iyi bir görüşme yaptık. Gelecekte, ABD ile Belarus arasında yakınlaşma yolunda nasıl ilerleyeceğimizden ve ilişkilerin normalleştirilmesinden bahsettik. Amacımız bu." değerlendirmesinde bulundu.

İlişkilerin daha da normalleştirilmesi için yapmakta oldukları şeyleri yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Cole, "Yaptırımları kaldırıyoruz, mahkumları serbest bırakıyoruz." dedi.

Cole, Lukaşenko'nun Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi konusunda tavsiyelerde bulunduğunu da aktararak Belarus Cumhurbaşkanı'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydetti.

Belarus'ta üretilen ve önemli ihracat kalemlerinden biri olan potasyum gübresi, dünyadaki talebin yüzde 12-13'ünü karşılıyor.

Lukaşenko, farklı ülke vatandaşı 123 mahkumu affetti

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Lukaşenko'nun, Trump ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde farklı ülkelerin vatandaşlarından oluşan 123 mahkumu affettiği bildirildi.

Açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde ve onun talebi üzerine, Belarus Cumhuriyeti'nde gübre sektörüne uygulanan yasa dışı yaptırımların iptal edilmesi, diğer yasa dışı yaptırımların iptal sürecinin pratik hale gelmesiyle Cumhurbaşkanı, casusluk, terörizm ve radikal faaliyetler gibi çeşitli suçlardan mahkum edilen, farklı ülkelerden 123 vatandaşı affetme kararı verdi." ifadeleri kullanıldı.

Belarus Cumhurbaşkanı tarafından kasım sonunda affedilenlerle birlikte affedilen toplam kişi sayısı 156 oldu. Bunların arasında İngiltere, ABD, Litvanya, Ukrayna, Letonya ve Avustralya vatandaşları da bulunuyor.