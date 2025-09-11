Belarus, Polonya ve Letonya'nın Hava Sahası Kapatma Kararını Kınadı

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonya ve Letonya'nın Belarus sınırı boyunca hava sahasını kapatma kararını kınadıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Polonya ve Letonya makamlarının sınır boyunca hava sahasını fiilen kapatma kararı aldığı anımsatıldı. Söz konusu ayrımcı önlemlerin "uydurulmuş tehditlerle" hiçbir ilgisinin olmadığı belirtilen açıklamada, özellikle ABD'nin Belarus hava yolu şirketi Belavia'ya yönelik yürürlükte olan yaptırımları kaldırması bağlamında bu kararın "absürt" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonya ve Letonya makamlarının Belarus sınırındaki hava sahasını fiilen kapatma eylemlerini şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Varşova ve Riga tarafından alınan kararların Avrupa Birliği'ne (AB) ve ortaklarına önemli zarar vereceği, uluslararası yolcu ve kargo taşımacılığı alanındaki mevcut zorlukları daha da kötüleştireceği ve gerginliğin daha da artmasına neden olacağı vurgulanan açıklamada, bu yolla AB'nin kendi kendini tecrit etmesini derinleştireceği ifade edildi.

Açıklamada, "Ayrıca, hava taşıyıcılarının rotaları zorla genişletmesi, karbon emisyonlarında önemli bir artışa neden olacak. Bu da AB'nin yeşil ekonomiye geçiş hedefleriyle doğrudan çelişecektir." denildi.

Belarus'un Avrupa bölgesinde her zaman güvenlik sağlamaya devam edeceği bildirilen açıklamada, son dönemde Belarus hava savunma kuvvetlerinin Polonya ve Litvanya'daki benzer yapılarla operasyonel etkileşiminin Avrupa'da güvenin güçlendirilmesine olan gerçek katkısını teyit ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Minsk, Batılı ortaklarına barış ve güvenlik çıkarları doğrultusunda sorumlu ve yapıcı bir etkileşim çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.