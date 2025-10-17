Haberler

Beijing-Doha Uçuşları Resmen Başladı

China Southern Havayolları, Beijing-Doha hattını açarak iki ülke arasındaki işbirliğini ve kültürel alışverişi artırmayı hedefliyor.

DOHA, 17 Ekim (Xinhua) -- Beijing'den kalkan China Southern Havayolları'na ait bir uçağın perşembe günü Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inmesiyle hava yolu şirketinin, Beijing- Doha hattındaki doğrudan uçuşları resmen başlamış oldu.

Çin'in Katar Büyükelçisi Cao Xiaolin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Beijing- Doha rotasının açılması, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğimize yeni bir canlılık kazandıracaktır. Bu rota, iki ülke arasındaki ticareti, kültürel alışverişi ve seyahati daha da teşvik edecektir" dedi.

Büyükelçi, son yıllarda Çin ile Katar arasındaki havacılık işbirliğinde hızlı ilerleme kaydedildiğini, doğrudan uçuş sayısının istikrarlı biçimde arttığını vurguladı.

China Southern Havayolları'nın Doha Ofisi Genel Müdürü Wang Yanchao de direkt uçuşların başlamasının yolcular için daha konforlu seçenekler sunmakla kalmayıp, Çin-Katar dostluğu ve işbirliğinin yanı sıra ekonomik ve kültürel alışverişi de daha da geliştireceğini söyledi.

Hamad Uluslararası Havalimanı'nın İşletme Müdürü Hamad el Hatir de, "Bugün, Katar ile Çin arasındaki bağların güçlendirilmesinde yeni bir adım atıldı. Bu direkt rota bizi birbirimize yaklaştırıyor ve ülkelerimiz arasındaki erişilebilirliği artırıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
