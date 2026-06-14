Albüm: Çin'deki Yapay Zeka İnovasyon Sanayi Parkı Son Teknolojik Gelişmeleri Bir Araya Getiriyor
Çin'in başkenti Beijing'deki somutlaştırılmış yapay zeka inovasyon sanayi parkı, Zhongguancun bölgesinde birçok başarılı şirkete ev sahipliği yapıyor. Yüksek şirket yoğunluğu sayesinde iş ortakları bulmak oldukça kolay.
BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de yer alan somutlaştırılmış yapay zeka inovasyon sanayi parkı, söz konusu alanda çok sayıdaki başarılı şirketlere ev sahipliği yapıyor.
Zhongguancun'da bulunan şirketlerin "yüksek yoğunluğu" sayesinde şirketlerin endüstri zinciri boyunca iş ortakları bulması son derece kolay. Öyle ki, ofis binasındaki merdivenleri inip çıkarak bile bunu başarabiliyorlar.
Kaynak: Xinhua