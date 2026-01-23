Çin'in Başkenti Beijing, Yapay Zeka Atılımı İçin Dev Bilişim Altyapısı Kuracak

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing yapay zeka ve diğer dijital endüstrilerin hızlı gelişimini destekleme çabaları kapsamında, 2027 yılına kadar yaklaşık 200.000 petaflopluk hesaplama kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Beijing Belediyesi Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu'nun perşembe günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Dijital Sektör Bölümü Müdür Yardımcısı Zhang Jinrui, telekom operatörleri ve internet şirketleriyle ortaklıklar kurarak bölgeler arası bir bilişim tedarik sistemi oluşturacaklarını söyledi. Zhang bu kapsamda Çin'in kuzeyindeki komşu Hebei eyaleti ve Tianjin Belediyesi'nde büyük ölçekli bilgi işlem kümeleri geliştireceklerini ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi ile Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi ve Qinghai eyaletinde temel yapay zeka modeli eğitimi için yüksek kaliteli kaynaklar toplama amacıyla bilgi işlem tedarik koridorlarını genişleteceklerini açıkladı.

Bir petaflop (PFLOP) terimi, saniyede bir katrilyon kayan nokta işlemi gerçekleştirme kapasitesini ifade ediyor.

Zhang, 2026 yılında Beijing'deki mevcut 40 veri merkezinde yeşil dönüşüm çalışmalarının da hızlandırılacağını kaydetti.

Beijing'in 2023 yılından bu yana 700 milyon yuanın (yaklaşık 100 milyon ABD doları) üzerinde bilgi işlem sübvansiyonu sağladığını da belirten Zhang, bu destek sayesinde yaklaşık 100 işletmenin bilgi işlem maliyetlerinin yüzde 15'ten fazla azaltıldığını ve genel bilgi işlem kullanım oranının yüzde 85'in üzerine çıkarıldığını ifade etti.