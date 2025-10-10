BDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı Duşanbe'de Gerçekleştirildi

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev katıldı.

Duşanbe'deki Millet Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, liderler, örgüte üye ülkeler arasındaki siyasi, ticari-ekonomik, sanayi, yatırım, turizm, kültürel, eğitim ve insani alanlardaki ilişkiler ile örgüt kapsamındaki çoklu işbirliklerinin derinleştirilmesi ve Avrasya bölgesindeki güncel meseleleri ele aldı.

Toplantıda, terör ve aşırıcılıkla mücadele ile sınır güvenliği ve askeri işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunan liderler, BDT Dönem Başkanlığının Türkmenistan'a geçmesini kararlaştırdı.

Liderler, 2026-2028 dönemine yönelik terör ve aşırıcılıkla mücadelede işbirliği, 2026-2030 dönemine yönelik sınır güvenliğinin sağlanmasında işbirliği programları ile 2030'a kadar BDT bünyesindeki askeri işbirliği konseptini onayladı.

Liderler, örgütlü suç, kara paranın aklanması ve terör finansmanı ile mücadelede işbirliği, bölgesel enerji güvenliğinin sağlanması ve hükümlülerin iadesine ilişkin anlaşmalar ile "BDT +" formatının oluşturulması ve Şanghay İşbirliği Örgütüne "gözlemci" statüsünün verilmesine dair kararları imzaladı.

BDT Devlet Başkanları Konseyi kararına göre, Konseyin bir sonraki toplantısı gelecek sene Türkmenistan'da düzenlenecek.