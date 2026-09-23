BDS Greece, Israel Shipyards'ın Lavrio Limanı ihalesine girmesine karşı çıktı

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İsrailli askeri gemi üreticisi Israel Shipyards'ın, başkent Atina'nın güneydoğusunda bulunan Lavrio Limanı'nın yüzde 51 hissesinin özelleştirilmesi ihalesinde yer aldığı bildirildi.

Koutipandoras'ın haberinde, ihalede, Israel Shipyards ile Jet Plan Shipping'in kaldığı, mali tekliflerin devam eden hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından açılmasının beklendiği belirtildi.

Haberde, Attika bölgesindeki Lavrio Limanı'nın Atina ve Atina Uluslararası Havalimanı'na yakınlığı dolayısıyla feribot, kruvaziyer, yatçılık, gemi bakım-onarımı ve lojistik açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Haberde görüşlerine yer verilen BDS Greece ise Israel Shipyards'ın İsrail Donanması için savaş gemileri ve devriye botları ürettiğini aktararak, İsrailli şirketin ihalede yer almasına karşı çıktı.

BDS Greece, Israel Shipyards'ın ihale sürecinden çıkarılmasını, ihale şartları ile mali tekliflerin kamuoyuna açıklanmasını ve sürecin parlamentoda denetlenmesini istedi.

Kaynak: AA