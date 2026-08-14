Haberler

BDDK, BLG Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), BLG Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptaline karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), BLG Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptaline karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, 6 Ağustos'ta yapılan toplantıda, BLG Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

Günlerdir sel felaketiyle boğuşan ilimizden bir kötü haber daha

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi

Kuyumcunun dikkati 1 milyonluk vurgunu önledi
UltrAslan dağılıyor mu! Şirin'in o sloganı kriz çıkardı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Attığı slogan pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
İzmir'de darp edilen adam metruk evde ölüme terk edildi

İzmir'de insanlık dışı olay! Darp ettikleri adamı ölüme terk ettiler
Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi
Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü

Piyasalar allak bullak! Rüzgar tersine döndü, 200 lira birden düştü