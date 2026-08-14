BDDK, BLG Varlık Yönetim'in faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), BLG Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptaline karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, 6 Ağustos'ta yapılan toplantıda, BLG Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA