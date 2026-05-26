Güneş Altında Baklava Kuyruğunda Bekleyen Vatandaşlar: İnsanlar 70 Lira Fark İçin Bekliyor.

Haber: Belçim KILIÇKIRAN / Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Bayram arifesinde uygun fiyatlı baklava almak isteyen vatandaşlar, Şirinevler'de bir baklavacının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce güneş altında bekleyen yurttaşlar, artan hayat pahalılığı nedeniyle başka yerlerden alışveriş yapamadıklarını söyledi. Bir vatandaş durumu "Başka yerde aynı ürün çok daha pahalı. İnsanlar yetmiş lira fark için bu sırayı bekliyor. Çünkü geçinmek çok zor. Kira, çocuk masrafı derken kimsenin elinde para kalmıyor. Şu hale getirenler utansın" dedi.

Bayram öncesi alışverişin vazgeçilmezlerinden olan ancak son yıllarda yanına bile yanılaşmayan baklavanın kilosu çok sayıda baklavacıda bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor. Şirinevler semtinde piyasaya göre daha ucuza ürün satıldığı belirtilen bir baklavacının önünde bu bayram öncesi de uzun kuyruk oluştu. Saatlerce güneş altında bekleyen yurttaşlar, artan hayat pahalılığı nedeniyle başka yerlerden alışveriş yapamadıklarını söyledi.

Bayram öncesi oluşan yoğunluk, artan yaşam maliyetlerinin vatandaşın bayram alışverişine de doğrudan yansıdığını bir kez daha ortaya koydu. Kuyrukta beklerken ANKA'ya konuşan vatandaşlar şunları söyledi:

"Burası ucuz diye geldik zaten. Başka yerlerde çok pahalı. Yapacak bir şey yok, mecbur bekliyoruz. Eve gelen giden oluyor. Emeklinin yapacağı başka bir şey yok. Buna da şükür."

"BAYRAMDA DA BİR TATLI YEME HAKKIMIZ VAR HERHALDE"

"Yirmi bir bin beş yüz lira maaş alıyorum. Ay başını nasıl getireceğimi düşünüyorum. Kart kullanıyorum, borç yapıyorum. Nerede ucuz bir şey varsa oradan alıyoruz. Bayramda da bir tatlı yemek hakkımız var herhalde"

"ŞU HALE GİTİRENLER UTANSIN"

Vatandaşlar, bazı işletmelerde baklava fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu, uygun fiyatlı ürün bulabilmek için uzun kuyruklara mecbur kaldıklarını söyledi. Bir vatandaş, fiyat farklarının insanları bu kuyruklara ittiğini belirterek şöyle konuştu:

"Başka yerde aynı ürün çok daha pahalı. İnsanlar yetmiş lira fark için bu sırayı bekliyor. Çünkü geçinmek çok zor. Kira, çocuk masrafı derken kimsenin elinde para kalmıyor. Şu hale getirenler utansın."

Aynı vatandaş, uygun fiyatlı satış yapan işletmeye de teşekkür ederek, "Bu insanlara bu fiyata tatlı verebiliyorsa helal olsun" dedi.

"HAYAT ŞARTLARI ZOR"

Yaklaşık iki saattir sırada beklediğini söyleyen bir başka vatandaş ise hem fiyat hem de lezzet nedeniyle burayı tercih ettiklerini belirtti ve "Başka yerlerde baklavanın kilosu bin 5 ila 2 bin lira. Burada altı yüz-yedi yüz lira. İnsanlar bütçesine göre hareket ediyor. Emekli olduğumuz halde çalışıyoruz. Hayat şartları İstanbul'da çok zor." diye konuştu.

"HER BAYRAM BURADAYIZ"

Bazı vatandaşlar ise uzun yıllardır aynı işletmeden alışveriş yaptıklarını belirterek "Başka yerde aynı tatlıyı çok daha pahalıya yiyorsunuz. Burada daha uygun. Bir saattir bekliyoruz ama her bayram buradayız" dedi.

DİĞER SEMTLERDEN GELDİLER

Bayrampaşa, Esenyurt ve Mecidiyeköy gibi farklı ilçelerden geldiklerini söyleyen vatandaşlar, hem fiyatların uygun hem de ürünlerin kaliteli olduğunu ifade etti.

Bazı vatandaşlar ise kuyruğun uzunluğunu görünce alışveriş yapmadan geri döndüklerini belirtti.

Kaynak: ANKA