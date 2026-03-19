15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı'na saatler kala arefe günü Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk sürüyor. Okulların ikinci dönem ara tatile 13 Mart Cuma günü girmesiyle Ramazan Bayramı tatili birleşti. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yoğunluk devam ediyor. Otobüs firmaları ise talebi karşılamak için ek seferler koydu. Otobüs firmalarının koyduğu ek seferlerin biletleri de satılmaya devam ediyor. İstanbul'dan Bursa'ya gitmek isteyenler 600 liraya, Ankara'ya gitmek isteyenler ise 850 liraya bilet bulabiliyor. Yaklaşık 17 saat süren Trabzon yolculuğu için biletler 2 bin liradan satılırken, yaklaşık 25 saat süren Van seferlerinin bilet fiyatları ise 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında değişiyor.

'FİYATLAR BİZE NORMAL GELDİ'

Yolcu Muharrem Aktaş, "Mümkün olduğunca Bayramlarda akrabalarımız ve büyüklerimiz orada olduğu için onları ziyarete gideriz. Senede bir yolculuk yaptığımız için fiyatlar bize normal gibi geliyor. Zaten her şey arttı, yakıt fiyatları da derken normal geldi bana. Şimdi Sakarya'dan Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gidiyorum. Orada bayram ziyaretinde bulunacağız inşallah. İki kişiyiz, eşimle birlikte gidiyoruz. Bu yüzden fiyatlarla ilgili pahalı ya da ucuz diyecek pek bir şeyim yok" dedi.

'ZOR YER BULDUM'

Edremit'te ailesini ziyarete giden Ali Haydar ise, "Aile ziyareti için gidiyorum. Annem ve babam Edremit'te, nasipse oraya gideceğim. Bilet alırken yoğunluk nedeniyle oldukça zorlandım. Yer bulmakta baya zorlandım. Günler öncesinden almama rağmen zor yer buldum. Altı buçuğa bilet almıştım. İşim erken bitince daha erkene çekmek için tekrar yer bakıyorum varsa hemen gideyim diye ama yerler hep dolu, bayram nedeniyle. Fiyatlar da önceki senelere göre çok yüksek. İnsan iki kez değil, üç kez düşünmek zorunda kalıyor" dedi.

'7 SAATLİK YOL İÇİN FİYATLAR PAHALI'

Eşiyle birlikte İzmir'e giden Cengiz Çağdaş ise, "İstanbul'dan İzmir'e eşimle birlikte gezmeye gidiyoruz. Bayram ziyareti yapacağız. Türkiye şartlarına göre 7 saatlik yol için fiyatlar pahalı. Her bayram gitmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı