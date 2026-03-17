Havza'da berberlerde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi erkek kuaförlerine yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bayram tıraşlarını son güne bırakmak istemeyenler, berber ve kuaför salonlarında yoğunluğa neden oluyor.

Havza'da berberlik yapan Nihat Karaçoban, bayram yaklaşırken müşterilerinin saç ve sakal tıraşı için yoğunluk oluşturduğunu anlatarak, "Özellikle hafta sonu ve mesai sonrası saatlerde işlerimiz oldukça artıyor. Bu yoğunluğu düzenleyebilmek için randevulu sistemle çalışıyoruz. Böylece hem müşterilerimiz beklemek zorunda kalmıyor hem de iş akışımız daha düzenli oluyor. Bayram öncesi bu heyecanlı telaş, biz berberler için ayrı bir mutluluk kaynağı. Tüm İslam aleminin şimdiden Ramazan Bayramı'nı sağlık ve huzur içinde geçirmesini diliyorum." dedi.