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Bayburt ve Demirözü Projelerine KUDAKA Desteği

Bayburt ve Demirözü Projelerine KUDAKA Desteği
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Bayburt Belediyesi ve Demirözü Belediyesi tarafından hazırlanan projeler, KUDAKA'nın yürüttüğü Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında desteklenecek. Demirözü Tekstil Kent Projesi ile ilçede istihdamın artırılması, Bayburt Belediyesi'nin İstihdam Kilidini Kilit Parke Taşı Açıyor projesiyle de parke taşı ve bordür üretiminin yerel imkanlarla yapılması hedefleniyor.

Bayburt Belediyesi ve Demirözü Belediyesince hazırlanan projeler, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğinde, KUDAKA tarafından yürütülen Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGEP) kapsamında Bayburt Belediyesi ve Demirözü Belediyesince hazırlanan projeler desteklenmeye hak kazandı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven projelerin uygulanmasına yönelik sözleşmeleri imzaladı.

Program kapsamında Demirözü Tekstil Kent Projesi ile ilçede üretim odaklı istihdamın artırılması amaçlanıyor.

Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan İstihdam Kilidini Kilit Parke Taşı Açıyor projesiyle de belediyenin ihtiyaç duyduğu parke taşı ve bordür üretiminin yerel imkanlarla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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