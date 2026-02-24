Haberler

Bayburt Üniversitesi öğrencilerince hazırlanan kitap yayımlandı

Güncelleme:
Bayburt Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'İz: Türk-İslam Dünyasına Katkı Sunan Şahsiyetler' adlı kitap, Mirasımız Kudüs Topluluğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yayımlandı. Kitap, Türk-İslam medeniyetine yön veren şahsiyetleri ele alıyor.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Mirasımız Kudüs Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Genç Kalemler Kendi Kitabını Yazıyor Projesi" kapsamında kitap hazırladı.

Milli Türk Talebe Birliği Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Camadan, Türk-İslam medeniyetine yön vermiş ilim, fikir ve devlet adamlarını konu alan "İz: Türk- İslam Dünyasına Katkı Sunan Şahsiyetler" adlı kitabı, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e takdim etti.

Gençlerin böylesi nitelikli bir çalışmaya imza atmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkmen, üniversite bünyesinde kültürel ve akademik üretimi desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Öğretim Görevlisi Mehmet Asif Alan, Öğretim Görevlisi Mehmet Memiş ve Araştırma Görevlisi Ömer Öztürk'ün editörlüğünü yaptığı 42 bölümden oluşan kitap, 52 yazarın katkısıyla hazırlandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan
