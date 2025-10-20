Bayburt'taki Canlı Hayvan Pazarı 21 Ekim'de Yeniden Açılıyor
Bayburt Belediyesi, şap hastalığı nedeniyle kapatılan canlı hayvan pazarının 21 Ekim'de yeniden hizmete gireceğini açıkladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, üIke genelinde görülen şap hastalığı nedeniyle pazarın 11 Temmuz'da kapatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Belediyemiz canlı hayvan pazarı tehlikenin geçmesiyle birlikte 21 Ekim Salı günü tekrar vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır." denildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel