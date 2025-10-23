Bayburt'ta 2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt'ta, 2025 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki toplantıda, kentte yürütülen kamu yatırımları ve projelerin ilerleme durumları değerlendirildi.

Kurumlar arası koordinasyonun daha etkin şekilde sağlanmasının önemine dikkat çekilen toplantıda, projelerin zamanında ve planlanan şekilde tamamlanabilmesi için gerekli tedbirler görüşüldü.

Vali Eldivan, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve yatırımların ilin gelişimine katkı sağlayacak şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu kaydetti.