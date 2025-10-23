Haberler

Bayburt'ta 2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt'ta 2025 Yılı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda, kamu yatırımları ve projelerin ilerleme durumları değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve projelerin zamanında tamamlanması için gerekli tedbirler görüşüldü.

Bayburt'ta, 2025 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığındaki toplantıda, kentte yürütülen kamu yatırımları ve projelerin ilerleme durumları değerlendirildi.

Kurumlar arası koordinasyonun daha etkin şekilde sağlanmasının önemine dikkat çekilen toplantıda, projelerin zamanında ve planlanan şekilde tamamlanabilmesi için gerekli tedbirler görüşüldü.

Vali Eldivan, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve yatırımların ilin gelişimine katkı sağlayacak şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurup öldürdü
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.