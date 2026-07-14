Haberler

Bayburt'ta 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası yapıldı

Bayburt'ta 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen cirit müsabakasında Kızıl Elma ile Kop Atlı Spor Kulübü karşılaştı. Beraberlikle sona eren gösteride sporcular, geleneksel Türk sporu ciridi sergiledi.

Bayburt'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası düzenlendi.

Bayburt Valiliği tarafından Bayburt Belediyesi cirit sahasında organize edilen, Kızıl Elma Atlı Spor Kulübü ile Kop Atlı Spor Kulübü'nün karşı karşıya geldiği gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Altışar kişiden oluşan iki takımın mücadele ettiği gösteride sporcular, at üzerinde ciritlerini rakiplerine isabetli şekilde atmaya çalışırken, atlarına olan hakimiyetlerini de sergiledi.

Türklerin yüzyıllardır yaşattığı geleneksel spor dallarından biri olan ciridi icra eden sporcular, sıcak havaya rağmen sergiledikleri zorlu hareketler ve cirit atabilmek için gösterdikleri çabayla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Beraberlikle sona eren müsabakanın ardından Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, takım kaptanlarına plaketlerini takdim etti.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur'da ortalık karıştı! Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı

Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Fatih Altaylı'nın da Haluk Levent'le ilgili tavrı netleşti

Haluk'u satan satana! Fatih Altaylı'nın tavrı da netleşti

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar! Geri sayım başladı

Telefonlarda yeni dönem başlıyor! Satın alacaklar elini çabuk tutsun