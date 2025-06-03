Bayat'ta Kurban Pazarı Hareketliliği Devam Ediyor

Bayat'ta Kurban Pazarı Hareketliliği Devam Ediyor
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Çorum'un Bayat ilçesindeki Yatukcu Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında hareketlilik sürerken, komşu ilçelerden ve köylerden getirilen kurbanlıklar satışa sunuluyor. Pazar, Kurban Bayramı'nın ilk gününe kadar açık kalacak.

Çorum'un Bayat ilçesinde kurban pazarında hareketlilik sürüyor.

Kurban Bayramı'n az bir süre kalan Yatukcu Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarına komşu ilçelerden ve köylerden getirilen kurbanlıklar, alıcısını bekliyor.

Hareketliliğin sürdüğü pazar, bayramın ilk gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
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