Haberler

Yıkamak için aldığı battaniyeden çıkan parayı müşterisine geri verdi, kadın ise poşeti sordu

Yıkamak için aldığı battaniyeden çıkan parayı müşterisine geri verdi, kadın ise poşeti sordu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da halı yıkamacı Mehmet Emin Evşin, müşterisinden aldığı battaniyenin içinde 20 bin lira, 50 avro ve kredi kartları buldu. Parayı sahibine teslim eden Evşin, kadının 'Poşetim nerede' diye sormasına şaşırdı.

ADANA'da, halı yıkamacı Mehmet Emin Evşin, müşterisinden yıkamak için aldığı battaniyenin içinden çıkan cüzdanlarda 20 bin lira, 50 avro ile kredi kartları buldu. Evşin, para ve kartları sahibine teslim ettiği kadın ise "Poşetim nerede" diye sordu. Evşin, "Çıkan parayı ve kartları teslim ettik. Büyüklerimizden böyle gördük" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde halı yıkama tesisi işleten Mehmet Emin Evşin, müşterisinden yıkamak için 2 yorgan ile 2 battaniye teslim aldı. Sokakta araç trafiğini engellememek için bölgeden ayrılan Evşin, sonraki müşterinin evine vardığında etiket yapıştırmak için battaniyelerden birini açtı. Battaniyenin içinden 3 cüzdan düştüğünü fark eden Evşin, 20 bin lira, 50 avro ile kredi kartları buldu. Telefonla görüştüğü müşterisinin evine dönen Evşin, para ve kredi kartlarını teslim etti. Kadın müşteri ise cüzdanlarını koyduğu poşetin nerede olduğunu sordu. Evşin, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yaşananları anlatan Mehmet Emin Evşin, "Cumartesi sabahı müşterimizden 2 yorgan, 2 battaniye aldık. Normalde, kapının önünde müşterinin ismini yazıp, verdiği malzemelere yapıştırıyoruz. O sırada sokakta trafik olduğu için bir sonraki müşterinin adresine gittik. Battaniyeyi açınca içinden 3 cüzdan çıktı. Cüzdanları kontrol ettiğimde 20 bin lira, 50 avro ve kredi kartlarını buldum. Müşteriyi arayıp, durumu bildirdik. Götürüp, teslim ettim" dedi.

'HARAM YEMEYİZ'

Başına böyle bir şey gelse, yine aynısını yapacağını belirten Evşin, "İçimde art niyet olsaydı, durumu müşteriye hiç söylemezdim. Çıkan parayı ve kartları teslim ettik. Büyüklerimizden böyle gördük, haram yemeyiz. Çektiğim videoyu da sanal medyada paylaştım. Müşterinin, 'Poşetim nerede' demesi gündem oldu. Cüzdanı yere koyduğumda hava rüzgarlı olduğu için poşet uçuyor. Teşekkür etmeden, poşeti sordu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti

Trump'ın dediği oldu! İngiltere Başbakanı istifa etti
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor

Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'te! Sil baştan değişiyor
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında

Erdoğan'ın "Bitirin" talimatı sonrası yeni operasyon! Gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcudan imamlık kararı: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum

Yıldız futbolcu imam oluyor: Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek istiyorum
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı

Kapalı kapılar ardında 18 saat! İlk karar Bibi'yi çıldırtacak cinsten
Türkiye Fay Haritası güncellendi: Diri fay sayısı 700'e yükseldi

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi! Yeni fay sayısı korkuttu
Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten kare
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış

18 saatlik tarihi zirveye hiç değinilmeyen konu damga vurdu
Aziz Yıldırım Samandıra'ya yerleşiyor! Sorunları yerinde çözecek

Aldığı kararı duyan taraftarlar "Büyük başkan" demeden edemiyor
Hastane önünde akılalmaz Doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!